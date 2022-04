Chi è Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli?

Ecco chi è Carolina Russi, la figlia della speaker radiofonica Anna Pettinelli: età, carriera e vita privata

Anna Pettinelli è stata ospite oggi a Verissimo, salotto pomeridiano di Silvia Toffanin per parlare della figlia Carolina Russi, anche lei appassionata di radio e musica.

Nata Roma il 17 novembre 1992, Carolina Russi è figlia di Anna Pettinelli e del suo primo compagno. Ha studiato lingue e culture moderne, ha due lauree in marketing, ma è la musica la sua vera passione. Nel 2014 ha partecipato a The Voice of Italy nella squadra di J-Ax, ma fu Suor Cristina a trionfare, strano accadimento poiché Carolina raccontò di essersi appassionata al canto proprio grazie al film Sister Act. La ragazza però non si è persa d’animo e ha continuato a cantare e suonare chitarra e pianoforte pubblicando sul suo canale Youtube, per poi arrivare a collaborare per la rubrica Volere Volare di Domenica In. Attualmente, lavora per radio RTL 102.5 come speaker proprio come la madre Anna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto ma pare che sia single. Nel 2014 si vociferò di in presunto flirt con Luca Tudisca, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, ma non ci fu mai conferma. I due infine hanno dichiarato di essere soltanto amici. E’ molto legata a Stefano Macchi, attuale compagno della madre Anna Pettinelli.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui