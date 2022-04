Chi è Simon Russo, ex marito di Valeria Graci? I due hanno figli?

Tra gli ospiti della puntata di oggi sabato 9 aprile 2022 di Verissimo, c’era anche Valeria Graci, comica che ha raccontato a 360 gradi la sua carriera e la sua vita privata.

Valeria Graci è stata sposata con Simon Russo, che ha conosciuto quando era una giovane ragazza. Dal loro grande amore è nato nel 2011 il figlio Pierluigi e poco dopo i due si separarano, poiché qualcosa non andava per il verso giusto. Nel 2018 la comica ha raccontato di essere stata vittima di violenza psicologica da Silvia Toffanin: “Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta”. La Graci inoltre ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla relazione tossica giunta al termine: “Mi chiamava prostituta e finivo per crederci”. In passato la comica ha spiegato che ha avuto il coraggio di chiudere la relazione, di denunciare e andare in analisi. Dopo la relazione, ha sofferto di ipertiroidismo che le ha causato problemi alla vista e all’udito.

La speaker radiofonica inoltre ha raccontato di aver preservato il figlio Pierluigi dalla propria sofferenza e ora che sta vivendo la sua pre-adolescenza sta cercando di convividere i suoi progressi anche con suo padre Simon, nonostante tutto. La comica però ha aggiunto che quando il figlio sarà più grande e maturo e si sentirà pronta, proverà a raccontare ogni particolare del rapporto con il padre. Pierluigi ora ha 11 anni ed è l’uomo più importante della vita di Valeria Graci, la quale si definisce una donna soddisfatta.

