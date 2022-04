La Pupa e il Secchione Show, rissa in villa: Paola Caruso squalificata e punita anche Mila Suarez

Lite furibonda nella villa de La Pupa e il secchione show: squalifica per Caruso e provvedimento anche per Mila

Nella puntata di martedì 12 aprile 2022 de La Pupa e il secchione show sono giunti dei duri provvedimenti disciplinari per Paola Caruso e Mila Suarez. Nella notte di lunedì le due sono state protagoniste di un acceso scontro in villa arrivando persino alle mani. Il motivo della lite? Stando ad un rwm mandato in onda dalla produzione Mediaset, la rissa sarebbe scoppiata per via di una provocazione da parte di Mila sulla Caruso. “Sei una manipolatrice, strumentalizzi tuo figlio” queste sono le parole della Suarez sulla collega. A quel punto, Paola ha reagito in maniera piuttosto violenta aggredendo la pupa di origini marocchine. La maggior parte si è schierata contro la Caruso, in particolare Gianmarco Onestini e i giudici Soleil, Federico Fashion Style, poiché non tollerano gesti di violenza a in quanto diseducativa in tv.

Barbara D’Urso legge il comunicato per Paola e Mila

Durante la puntata de La Pupa e il secchione show, Barbara D’Urso ha chiesto ad alcuni partecipanti se ci fossero state davvero delle aggressioni fisiche. A testimoniare è stato il secchione Mirko Gancitano e la secchiona Valentina Matteucci, che ha assistito alla scena. Dopodiché, Paola Caruso ha accusato Mila Suarez di averla provocata: “Ha spaccato pure due bicchieri, ci siamo azzuffate e lei è rimasta ferma”.

A quanto pare, troppo tardi per giustificarsi, questo è il comunicaro letto dalla conduttrice: “Alla luce di quanto avvenuto in villa nelle ultime ore Paola Caruso è ufficialmente squalificata dal gioco”. La D’Urso ha poi proseguito leggendo le conseguenze per Suarez: “Questa settimana dovrai vivere insieme al tuo secchione nello sgabuzzino. Dovrai stare la dentro per una settimana. Mila è stata aggredita e ha risposto ad un’aggressione, ma noi non tolleriamo un gesto di rabbia così forte“. A quel punto, la pupa di origini marocchine si è scusata con tutti per quanto accaduto la scorsa notte, mentre la Caruso ha deciso di abbandonare lo studio.

