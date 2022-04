Migliori Nemici, la storia vera dietro il film: curiosità, trama e conclusione

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda il film Migliori Nemici, diretto dal regista Robin Bissell. La pellicola, uscita nel 2019, vede nel cast Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay, Anne Heche e Wes Bentley.

Il film è l’adattamento cinematografico del libro The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South di Osha Gray Davidson. La protagonista è proprio Taraji P.Henson, che interpreta il ruolo di Ann Atwater, l’attivista afroamericana per i diritti civili che dovrà vedersela con un esponente del Ku Klux Klan, C.P. Ellis, interpretato da Sam Rockwell.

Quella raccontata nel libro e nel film Migliori Nemici è infatti una storia vera. Gli avvenimenti si svolgono negli anni ’70, durante il periodo delle lotte per i diritti civili, con un razzismo ancora ai massimi livelli negli USA. In alcune città, come Durham (Carolina del Nord), le leggi a tutela della comunità afroamericana non trovano applicazione.

Nel 1971, dopo un incendio in una scuola elementare per bambini di colore, la proposta di integrare nella stessa scuola bambini bianchi e neri per permettere agli alunni di completare l’anno scatena le proposte dei bianchi radicali, contrari a qualsiasi forma di integrazione.

Alla lunga i due rappresentanti dei diversi gruppi etnici impareranno a conoscersi e a rispettarsi, anche grazie all’intervento di un mediatore afroamericano, Bill Riddick (interpretato da Babou Ceesay). Alla fine entrambi decideranno di agire per il bene comune.

