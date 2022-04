La Pupa e il Secchione Show, Ilaria Bruni cotta di Nicolò Scalfi, ma lui non ricambia: “Non pensare a me”

La secchiona Ilaria Bruni si è presa una bella cotta per Scalfi, ma lui la respinge a La Pupa e il Secchione Show

Nella puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione Show, si è parlato anche d’amore. Infatti, la secchiona Ilaria Bruni pare che abbia preso una bella cotta per Nicolò Scalfi, secchione in coppia con la pupa Vera Miales eliminato nelle scorse settimane. Quindi, la ragazza ha pensato di dedicargli una bella lettera per il suo addio in villa, in cui è scritto: “Ciao Nicolò qua in villa si sente la tua assenza, non ho ancora trovato nessun altro con cui cantare le sigle dei cartoni animati. Volevo dirti semplicemente grazie, ho nel cuore tanti bei ricordi del tempo passato insieme in villa: parlare di film, mettersi a cantare a caso stesi sul letto”.

A quel punto, Ilaria ha dichiarato i suoi sentimenti per il secchione Nicolò, spiegando che inizialmente era partita come un’amicizia per poi essersi accorta di attratta sia dal punto di vista mentale e fisico. Scalfi però ha fatto intuire di essere interessato solo dal punto di vista amicale: “Le sa che le voglio un mondo di bene e le ho detto che adesso non deve pensare a me, deve pensare alla gara che tanto poi ci si potrà vedere”. Insomma, pare che l’ex campione di Caduta Libera abbia rifilato un due di picche alla giovane secchiona Ilaria, ma nonostante ciò continua a fare il tifo per lei per la finale.

