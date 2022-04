Don Matteo 13, quando arriva Raoul Bova? Quando sarà l’ultima puntata di Terence Hill?

Questa sera, alle ore 21:20, su Rai 1, andrà in onda la terza puntata di Don Matteo 13, una stagione che sta appassionando molto i fan della celebre serie. Come noto, si tratta delle ultime apparizioni di Terence Hill nei panni di Don Matteo, che ha appena celebrato 40 anni di sacerdozio.

Dalla quinta puntata, infatti, entrerà in scena Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Sarà proprio il celebre attore a ricevere il testimone da Terence Hill, che proprio in occasione di quella puntata svestirà i panni di Don Matteo. Un’avventura durata 12 stagioni, 255 puntate e 22 anni, ma soprattutto un’esperienza entrata davvero nel cuore di tutti gli italiani, capace di ottenere un successo impressionante.

Stando a quanto trapelato nelle scorse settimane, sembra che Terence Hill abbia scelto di rinunciare al ruolo di Don Matteo perché avrebbe gradito che la serie diventasse una sorta di ‘serie evento’, un po’ come avviene con Montalbano. Un’idea che non ha trovato la condivisione della produzione di Don Matteo: da qui la volontà di separare le rispettive strade.

Negli episodi 5 e 6 che andranno in onda questa sera, la campionessa di scacchi Olga Valon scompare nel nulla durante la finale del torneo di scacchi in programma a Spoleto. Inoltre, Marco pare intenzionato a fare di tutto per riconquistare Anna, aiutato da Valentina e Cecchini.

