L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 7: “Coppie scoppiate”

Ditemi se ho sentito bene: davvero Jeremias Rodriguez ha detto ad Edoardo Tavassi che campa alle spalle della sorella? Really?

Ma vive in una realtà parallela? Lui che dà del mantenuto ad un altro? No va beh è una barzelletta dai. Tra l’altro Edoardo gli aveva fatto una confidenza senza le telecamere e bam, lui gliel’ha ritorta contro davanti a tutti appena ha potuto.. Edoardo gli ha fatto la confidenza che in un periodo della vita per lui difficile la sorella lo ha aiutato economicamente ,come faremmo tutti con i nostri fratelli, e il buon Jeremias non ci ha pensato due volte a usarla contro di lui. Penso che Nicolas abbia descritto alla perfezione Jeremias: lui provoca, sono tutti falsi tranne lui, sono tutti lì per fare show davanti alle telecamere tranne lui, sono tutti lì per visibilità tranne lui, sono tutti lì per i soldi tranne lui e come giustamente gli ha fatto notare Vladimir: lui è lì per fare beneficenza? Dà degli aggressivi agli altri quando il primo aggressivo è lui. E il padre non è da meno che invece di placarlo lo aizza. No per me i Rodriguez sono bocciati e possono tornare a casa. Bocciata anche Floriana che per me lunedì ha fatto una figuraccia. Si è lamentata dei montaggi fatti dagli autori per le clip mostrate in puntata e del fatto che non essendo ripresi 24 ore su 24 non a casa non possiamo sapere come vanno davvero le cose sull’isola. Scusate ma l’isola c’è da 20 anni, lo scopre ora che non ha un live? Quando gliel’hanno fatto notare dallo studio ha detto che non ha mai visto l’isola… Ma se ha pressato Ilary per due anni per entrare nel programma! Ma se ha fatto più volte l’opinionista a Mattino e Pomeriggio 5 dove se ne parlava ma per favore che non ci prenda in giro. È una gran rosicona e basta perché se le clip fossero state montate a suo favore state certi che queste sceneggiate non le faceva. Comunque lei e Clemente sono stati eliminati ma sono tornati su playa sgamada mentre Laura e Jovana da playa sgamada sono approdate su playa accopiada… Gente che va, gente che viene ma nessuno che torna in Italia.

Le coppie sono state scoppiate tutte tranne una, quella di Estefania e Roger, la coppia della noia totale che grazie alla vittoria di alcune prove ha avuto la meglio sugli altri. I naufraghi sono stati divisi in due squadre, completamente sproporzionate: in una ci sono i forzuti e nell’altra i più deboli ma anche intelligenti visto che alle nomination hanno nominato tutti Nicolas che è l’unico che può vincere le prove.

In nomination ci sono, appunto, Nicolas, Gustavo e Nick. Io salvo Vaporidis perché come fa saltare i nervi lui ai Rodriguez nessuno mai e se li vogliono tenere ad oltranza sull’isola ci devono rimanere sclerando. Ah dimenticavo,sono entrati pure due nuovi concorrenti, i simpaticissimi Licia Nunez e Marco Senise. Continua ad arrivare gente ma non esce nessuno, non è che pure l’iseola ce la appioppano per sei mesi come il GF? No perché a forza di fare arrivare gente sta diventando un villaggio vacanze,altro che isola dei famosi.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della settima puntata

"Me dicono a me e mi fratello Pagliacci,il circo..E invece loro sono i parenti me rode"

~Guendalina #Isola pic.twitter.com/slguZkEfGw — Natii ? ~Ah mai stai parland pensavo l'altra~ (@Web_Bellaa) April 11, 2022

Aspettando e bramando lo sclero supremo di Ilary contro Floriana, siamo quasi agli sgoccioli #isola pic.twitter.com/a71MP1gGej — IL BLOG DELLA VERITÀ (@verita_blog) April 11, 2022

