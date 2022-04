“Nessuno può toccarlo”: le ragioni della folle rissa tra Paola Caruso e Mila Suarez

Non è finita bene l’avventura ne ‘La Pupa e il Secchione Show‘ per Paola Caruso e non è durata nemmeno molto. La showgirl è stata squalificata dal reality show nel corso dell’ultima puntata di martedì 12 aprile 2022 in seguito alla rissa con Mila Suarez. Anche la modella marocchina è stata punita ma solo con una settimana da trascorrere nello sgabuzzino della villa: il suo comportamento ha infatti oltrepassato i limiti della tolleranza non soltanto per quanto riguarda i compagni d’avventura ma anche il programma stesso.

La rissa fra Paola e Mila

L’ex ‘Bonas’ di Avanti un altro ha accusato la marocchina di essere un provocatrice. In un confessionale, la showgirl calabrese ha finito per attaccare verbalmente la pupa essendo additata come manipolatrice. La questione fra le due ragazze è però andata oltre quando la modella ha affermato che Paola strumentalizza e usa il proprio figlio. Da lì a poco la situazione è degenerata con le pupe che sono giunte alle mani. Alcuni dei compagni d’avventura hanno cercato di dividere le protagoniste della rissa. Inevitabile che gli animi sia rimasti scossi dopo quanto successo. Mila ha spaccato un bicchiere per terra richiedendo di non essere ripresa. Caruso, addirittura, è svenuta.

Le giustificazioni di Paola Caruso

Paola Caruso si è giustificata spiegando di essere stata provocata da Mila Suarez: “Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Ho vuoto un vuoto e mi si è chiuso il cervello. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i co*****i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe”.

Le parole di Mila

Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. – ha replicato Mila Suarez – Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Ecco bene, Elena, Francesco e Mirko stanno confermando che mi ha picchiata lei”. La pupa ha aggiunto: “Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schiaffeggiata“. In onda anche le immagini della rissa tra le due, concluso con lo svenimento di Paola Caruso. Scene che non sono state gradite dagli spettatori.

