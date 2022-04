Andrea Purgatori, cosa sappiamo della sua vita privata? Fidanzata e curiosità

Ecco cosa sappiamo della vita privata del noto giornalista e attore Andrea Purgatori

Andrea Purgatori è famoso e stimato giornalista, sceneggiatore, e attore, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Della sua vita lavorativa si conosce molto, ma cosa sappiamo della sua vita privata e sentimentale? Il noto giornalista è sempre stato molto riservato, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori.

Sappiamo però che in passato è stato sposato con Nicola Schmitz, nota critica d’arte e storica tedesca. Dal loro amore è nato un figlio, Edoardo, noto soprattutto per il ruolo interpretato nell’amatissima fiction Un medico in famiglia.

Dopo la fine del suo matrimonio con la Schmitz Andrea Purgatori ha ritrovato l’amore con l’aristocratica Livia Belelli. I due sono convolati a nozze nel 2018, dal loro amore sono nati due figli, Ludovico e Vittoria.

Ad oggi non è chiaro se anche il suo secondo matrimonio del giornalista sia giunto al capolinea. In molti qualche tempo fa avevano infatti notato che pubblicava spesso foto di una donna misteriosa alle quali aggiungeva l’hashtag ‘Erri’.

Sara Fonte

