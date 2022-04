Chi è Martina Difonte, fidanzata del rapper Clementino? Curiosità e biografia

Noto in primo luogo per il suo talento nel rap, Clementino è ormai diventato un personaggio mainstream grazie alle tante apparizioni televisive.

E in Rai, dopo aver fatto parte dello staff di The Voice Senior, indosserà le vesti del conduttore per la nuova stagione di ‘Made in Sud’.

Ma, come è ovvio che sia quando si raggiunge una fama di livello nazionale, in molti si chiedono quale sia lo stato sentimentale del rapper nato ad Avellino nel 1982.

Ebbene, Clementino è fidanzato – secondo le fonti reperibili sul web – con Martina Difonte, classe ’96 di Lucera (in Puglia).

Attrice e cantante, la Difonte ha ufficializzato (così come Clementino) la sua relazione attraverso appositi post sui social network, dove entrambi sono parecchio seguiti: Clementino vanta addirittura 1 milione e 200mila fan, contro i 60mila della giovane (e bella) attrice

Ma torniamo a Martina Difonte: già in giovanissima età s’è mostrata appassionata al canto, unendosi a soli 7 anni al coro della chiesa.

E, a fianco del canto, ha curato la passione per la danza – con una predilezione per i generi classico, contemporaneo, hip hop e latino americano.

E se dal lato della formazione scolastico – universitaria ha dapprima conseguito il diploma al tecnico (in indirizzo economico, ragioneria) e poi la laurea in Scienze dello spettacolo, bisogna sottolineare come in età adulta stia provando a sfondare tanto nell’ambito della musica quanto della recitazione.

Sono parecchi i singoli disponibili della ragazza, dove appare anche in bella mostra nei video correlati (si veda di seguito il sensualissimo video di questo potenziale singolo estivo).

Chissà se arriverà mai una collaborazione con il fidanzato – rapper.

Per quanto riguarda invece la carriera da attrice, tra i film in cui ha recitato vengono riportati online i seguenti tre titoli: Le isole dalle acque verdi, La grande guerra del Salento e Via le mani dagli occhi.

Data l’importanza poliedricità siamo curiosi di scoprire in che vesti sfonderà, se di fatto riuscirà a diventare nota al grande pubblico.

