L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 8: “Musica per le mie orecchie”

“Sentire dire pentiti da Cicciolina e che i reality gli fanno schifo da un Rodriguez, è una cosa assurda!”

Ecco voglio iniziare con le parole di Nicola Savino, perché parole più azzeccate sono impossibili da trovare. Dopo che Estefania ha infranto una regola e quindi come punizione è stato spento il fuoco, Cicciolina, con fare da don Camillo le si è avvicinata dicendole più volte “Pentiti!” E Jeremias che dopo una serata in cui effettivamente non gli ha buttato bene dice che i reality non gli piacciono, non fanno per lui e che non sa perché ha accettato di farlo, tutto mentre sta partecipando al terzo reality: capite l’assurdità?

Comunque giovedì è stata una puntata pazzesca! Primo è stato eliminato Gustavo, secondo è stata eliminata Floriana e terzo sono stati cazziati Jeremias e Blind, cosa posso volere di più? Io non sono prevenuta sui Rodriguez, tanto che Belen e Cecilia mi piacciono molto, ma Gustavo e Jeremias stanno facendo davvero una brutta isola. Il loro problema è che si prendono troppo sul serio e non hanno senso dell’ironia, alla fine stanno facendo un reality non sono partiti per il fronte! Purtroppo per loro sono finiti in un’edizione che si basa sull’ironia. Partendo dalla conduttrice, agli opinionisti e finendo con la maggior parte dei concorrenti. . Loro si vede che fanno proprio fatica a capirla e ad accettarla, per esempio quando Guendalina li ha definiti i parenti me rode e Ilary ha coniato il nome Merodriguez, se si fossero fatti una risata sarebbero stati molto apprezzati e invece hanno dimostrato di essere molto permalosi, arrabbiandosi e penso che soprattutto per questa mancanza di ironia Gustavo sia stato spedito dal pubblico su playa sgamada.

Jeremias si sente vittima di montaggi ingiusti e quindi ha chiesto a tutti di nominarlo per andare a casa,i suoi compagni piangendo lo hanno accontentato ma vedendo quelle lacrime Ilary non si è trattenuta e ha detto ” he piagnisteo, Alvin stai a piagne pure te?” Io ho sputato un polmone per quanto ho riso. Ma esattamente Jeremias cosa non ha ancora capito dei reality giunto al terzo? Tra l’altro l’isola è la seconda volta che la fa ma per me stavolta si lamenta perché a differenza della prima non è osannato dallo studio.

Edoardo Tavassi è il mio nuovo guru: giovedì a Blind che faceva il gradasso gli ha detto “mi si è messo faccia a faccia e fa il coatto con me, a Blind m’arrivi all’ombelico sta bono invece de fa il coatto”: io ho amato. Alla fine con l’ironia li spiazza e non sanno cosa rispondere. Tra l’altro così a caso dopo una prova vinta da Estefania una persona della squadra della cucaracha è andata dai Tiburon e viceversa e insomma Edoardo è tornato in squadra con la sorella. Una coppia che mi fa volare.

Ragazzi ma che figura di m***a ha fatto Roger? La sua ex lo ha asfaltato in diretta e lui ha iniziato a sudare che manco Bonolis nei suoi tempi migliori. Cioè che lui e Estefania fossero una coppia fake era palese per molti ma ieri la ex Beatriz ce lo ha confermato. Lui prima di entrare all’Isola le ha detto di amarla e di voler tornare con lei finita l’isola, lui non ha negato e anzi ha detto che è difficile stare soli sull’isola .. wow che amore forte che ha per Estefania!

Eliminata definitivamente Floriana Secondi, dai alla terza eliminazione ce l’abbiamo fatta. Devo dire che a me non è mai piaciuta, già ai tempi del gf che ha vinto mi sa che ero l’unica a non tifare per lei, ma ammetto che solitamente i personaggi come lei nei reality vanno alla grande, invece qua se l’è giocata proprio male. Troppo rabbiosa, rosicona e per niente divertente.

I nominati sono Jeremias e la coppia fake Roger ed Estefania, a me va bene chiunque esca quindi manco voto, mi fido di voi.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della ottava puntata

Nicola: “ma stiamo sentendo delle cose assurde: Cicciolina che dice pentiti e un Rodriguez che dice che non gli piace un reality.” NICOLAAAAAAAA #isola pic.twitter.com/GtDn6uF5Yg — BadgalVale (@badgalvale) April 14, 2022

“Lui si è messo faccia a faccia a fa il coatto con me… a Blà, m’arrivi all’ombelico, sta bbbono invece de fa il coatto!” EDOARDO TAVASSI ?#Isola pic.twitter.com/g7cBnbOsBc — Chia © (@Chiara_Bonati) April 14, 2022

