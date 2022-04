Cotto e Mangiato ricetta del 19 aprile 2022: torta salata alla cicoria

Dopo la pausa pasquale, torna l’appuntamento quotidiano con Tessa Gelisio e la sua rubrica gastronomica di Cotto e Mangiato. La simpatica cuoca provetta non si perde d’animo ed oggi decide di proporci una torta salata alla cicoria. Prendendo spunto dal nuovo numero uscito in edicola della rivista omonima, ci insegna come si prepara questo rustico.

La ricetta

Per preparare la ricetta di oggi, che come suggerisce Tessa si può mangiare a pranzo a cena o in un aperitivo, gli ingredienti sono:

600 grammi di cicoria

300 grammi di salsiccia

2 sfoglie di pasta brisè

1 uovo

Sesamo

Formaggio grattugiato

Aglio

Peperoncino

Olio

Procedimento

Prendi la cicoria, lava per bene e lessa in acqua poco salata. Quando sarà pronta, in una padella metti a soffriggere con Aglio, peperoncino e olio. Aggiungi poi la salsiccia sbriciolata, e fai cuocere insieme. Intanto apri le sfoglie di pasta brisè. La prima adagiala come strato di superficie in un ruoto con cerniera, poi versa all’interno il composto. Mischia abbondante parmigiano grattugiato e ricopri con la seconda sfoglia di brisè. Spennella la superficie con tuorlo d’uovo sbattuto e spolvera semi di sesamo. Metti in forno a 180 gradi per venti minuti. Una volta cotta e leggermente raffreddata gusta tiepida. Ben conservata in frigo dura anche 3-4 giorni.

