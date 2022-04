Piacere, sono un po’ incinta – trama, curiosità e film simili

Questa sera, su Rai 2, alle ore 21:20, andrà in onda il film Piacere, sono un po’ incinta, diretto da Alan Poul e uscito nei cinema nel 2010. Nel cast del film troviamo Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin, che interpretano rispettivamente i protagonisti Zoe e Stan.

Tra gli altri componenti del cast di Piacere, sono un po’ incinta figurano Eric Christian Olsen, Michaela Watkins e Linda Lavin.

Zoe è una donna che coltiva da sempre il sogno di diventare madre. La ragazza di New York, che gestisce un negozio di animali, è fortemente delusa dalle relazioni sentimentali che ha avuto, finite sempre in malo modo. Zoe è ormai convinta che aspettare l’uomo giusto sia una perdita di tempo e decide quindi di sottoporsi all’inseminazione artificiale.

Tuttavia, proprio nel giorno dell’appuntamento conosce Stan: dopo un approccio tutt’altro che positivo, con il passare del tempo Stan sembra essere davvero la persona giusta. Subito dopo il loro primo bacio, Zoe scopre di essere incinta: la donna inizialmente cercherà di nascondere la sua gravidanza, ma alla fine rivelerà tutto al partner. Stan, in un primo momento, se la prende con Zoe per non essere stato subito avvisato della cosa, ma alla fine l’amore prenderà il sopravvento.

Tra le curiosità, va segnalata la presenza di Cesar Millan, che interpreta l’addestratore di cani che tiene la lezione nel negozio di Zoe: Millan è il noto addestratore del reality show Dog Whisperer – Uno psicologo da cani. Inoltre, nella colonna sonora del film c’è anche il brano (What is) Love? di Jennifer Lopez.

Tra i film simili, i più apprezzati sono Che cosa aspettarsi quando si aspetta (2012), Due settimane per innamorarsi (2002) e 27 volte in bianco (2008).

