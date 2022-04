Thor: Love And Thunder: di cosa parla? Quando esce? Info e teaser

L’appuntamento per l’uscita del nuovo Thor è il 6 luglio, pertanto i fan della saga dovranno attendere ancora qualche mese prima di gustarsi per intero il nuovo film. Tuttavia, nello scorso fine settimana Marvel Studios ha rilasciato ufficialmente il primo teaser trailer di Thor: Love and Thunder, che ci aiuta a capire meglio cosa aspettarci da questo nuovo capitolo.

Nel video, piuttosto lungo, compaiono diversi personaggi del Marvel Cinematic Universe, tra cui la scienziata Jane Foster (ovviamente interpretata da Natalie Portman), di cui Thor è innamorato.

A proposito, il ruolo del protagonista verrà ancora ripreso da Chris Hemsworth: nel cast vedremo anche Tessa Thompson (Valkyrie), Christian Bale (Gorr il Macellatore di Dei), Chris Pratt (Peter Quill), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula) e Jeff Goldblum (Gran Maestro). Il regista di Thor: Love and Thunder è il 46enne neozelandese Taika Waititi, che ha già diretto Thor: Ragnarok nel 2017.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare qualche curiosità nel teaser trailer diffuso da Marvel Studios. Ad esempio, il nuovo costume di battaglia indossato da Thor si ispira ad un design visto nei fumetti; inoltre, si può apprezzare anche il costume da battaglia di Jane Foster/Natalie Portman, che compare alla fine del video.

