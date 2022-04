The Help, qual è la storia vera? Curiosità e trama del film

Questa sera, alle ore 21:25, torna l’appuntamento su Rai 1 con il ciclo ‘Donne Straordinarie’: il film proposto è The Help, diretto nel 2011 da Tate Taylor e tratto dal romanzo omonimo di Kathryn Stockett.

Nel cast del film troviamo Emma Stone nei panni di Eugenia “Skeeter” Phelan, assieme a Viola Davis (Aibileen Clark), Octavia Spencer (Minny Jackson) e Jessica Chastain, che interpreta Celia Foote.

Il film è ambientato negli anni ’60, in Mississippi, e vede come protagonista Eugenia “Skeeter” Phelan, che si è appena diplomata all’università e sogna di diventare una scrittrice affermata. Le sue compagne sono maggiormente propense alla vita familiare, mentre Eugenia vuole a tutti i costi raggiungere il successo professionale. Comincia a lavorare con un giornale locale con l’incarico di rispondere alla posta delle casalinghe: proprio quest’impiego la metterà di fronte ad una società dove il razzismo è dilagante.

Tuttavia, Eugenia ha un’idea che le consentirà di denunciare ciò che accade nella società americana: far raccontare alle domestiche di colore la storia della propria vita, fino a realizzare un libro, The Help, che rappresenterà il vero riscatto per le donne nere.

Tra le curiosità del film, spicca il fatto che anche Katy Perry avrebbe dovuto far parte del cast: la cantante ha dovuto rinunciare per via della promozione del suo album Teenage Dream. La scelta di Tate Taylor è quindi ricaduta su Jessica Chastain. Inoltre The Living Proof, il brano di Mary J. Blidge che fa da colonna sonora al film, ha ottenuto una nomination ai Golden Globe come Miglior canzone originale.

La vicenda raccontata in The Help non è autobiografica, pertanto non si tratta esattamente di una storia vera: tuttavia, le ricerche accurate dell’autrice le hanno permesso di scoprire fatti realmente accaduti, che Kathryn Stockett ha poi adattato per il suo romanzo.

