Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 aprile 2022: Raffaele sempre più vicino ad Elvira

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 25 al 29 aprile 2022.

Nella puntata di lunedì 25 aprile 2022, lo scontro tra Stefano e Riccardo ha per quest’ultimo delle serie ripercussioni professionali. Mentre Ornella deve gestire la delicata situazione in ospedale, Raffaele si allontana ulteriormente da lei. La prima volta tra Samuel e Speranza è complicata da un arrivo imprevisto e decisamente ingombrante.

Nella puntata di martedì 26 aprile 2022, Raffaele è sempre più avvilito per l’andamento del proprio matrimonio, mentre Ornella deve gestire la carenza di personale all’ospedale. Rossella scopre nel modo peggiore che Riccardo le ha nascosto qualcosa. Pur negandolo a sè stesso, Roberto sente la mancanza di Marina, mentre la donna colma il vuoto dell’assenza di Fabrizio offrendo il proprio aiuto a Chiara e Nunzio. Speranza cerca di affrancarsi dal giogo del padre con l’aiuto di Samuel, Mariella e Guido, ma Espedito ricorre a due armi segrete.

Nella puntata di mercoledì 27 aprile 2022, Lara e Roberto si preparano a festeggiare la vendita dello storico albergo del gruppo Petrone, mentre Chiara, angosciata dal senso di colpa per la morte del padre, prende una difficile decisione che Nunzio non condivide. Rossella, dopo aver sentito due infermiere fare allusioni su Riccardo e Virginia, sembra dare credito a quei pettegolezzi. Raffaele e Ornella fanno sempre più fatica a comunicare. Dopo che Espedito si è presentato a Palazzo Palladini insieme ai fratelli di Speranza, le cose sembrano mettersi molto male per Samuel.

Nella puntata di giovedì 28 aprile 2022, Chiara è decisa a confessare e Nunzio dovrà decidere se continuare a starle vicino o prendere le distanze da lei. Ponta a impedire a Lara e Roberto a vendere l’albergo Petrone, Marina affronta Ferri. Ornella e Raffaele sono ormai ai ferri corti, ma Viola cerca di mediare tra loro con un’iniziativa che però peggiora la situazione. Tra Riccardo e Rossella continuano le incomprensioni. Samuel e Speranza possono finalmente vivere apertamente la loro storia.

Nella puntata di venerdì 29 aprile 2022, Marina, determinata ad aiutare Chiara, utilizza ogni arma in suo potere per fermare Roberto e impedirgli di acquistare l’Albergo Petrone. Mentre con Ornella i rapporti sono sempre più freddi, Raffaele è invece sempre più vicino ad Elvira, ma il portiere deve gestire un momento imbarazzante. Approfittando dell’interesse di Giuditta nei suoi confronti, Renato fa una mossa a suo vantaggio, ma una visita improvvisa darà una svolta imprevista al suo piano.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui