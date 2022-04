Rigoletto, edizione del 1955, in onda su Rai 5

Rigoletto è l’opera che ci terrà compagnia nella mattinata di Rai 5 lunedì mattina. Viene proposta una edizione un po’ vetusta, ma ugualmente di forte impatto. Dà molta enfasi all’opera di Giuseppe Verdi, forse tra le più famose in assoluto.

Trama

Siamo a Mantova, nel 1500. Rigoletto è il buffone gobbo di corte che ha una figlia bellissima. La tiene lontana dai cortigiani, per paura che tutti si possano vendicare di lui sulla Gilda. Quest’ultima si è innamorata del Duca di Mantova, credendo sia un povero studente. La giovane viene rapita da alcuni cortigiani del Duca e la portano al palazzo, credendola però l’amante e non la figlia del buffone. La ragazza cede la sua virtù al Duca ma poi se ne pente. Nel mentre il Rigoletto minaccia vendetta è infatti assolda un sicario, Sparafucile. Ma la tragedia è dietro l’angolo: Gilda che ormai si è innamorata del duca, si sostituisce a lui e cade pugnalata in sua vece.

Cast

Nella versione qui proposta, gli interpreti sul palco sono Aldo Protti, Carlo Zampighi, Virginia Zeani, Nicola Zaccaria, Luisa Ribacchi, Marisa Guerra, Vittorio Tatozzi, Carlo Forti, Gino Del Signore, Dario Caselli, Gianna Brunelli. Al timone dell’Orchestra della Rai di Milano il direttore maestro Nino Sanzogno. La regia è di Franco Enriquez.

