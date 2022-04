L’Eredità 25 aprile 2022, alla ghigliottina arriva per la terza volta Gabriele ma non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 25 aprile 2022 – è giunto per la sua terza volta al gioco finale de L’Eredità il campione Gabriele.

Il giovane campione s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 17.500 euro e s’è trovat dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Blue Jeans

Chat

Naturali

Severi

Sposa.

Il campione dagli occhi azzurri (al suo terzo tentativo al gioco finale) ha quindi scelto come parola Espressioni.

Una parola che sin da subito non lo ha visto molto cinvinto.

Ed infatti la parola scelta dagli autori era un’altra

Ed era…

…vi lasciamo un po’ di spazio per ragionarci…

…ancora un po’…

…Genitori.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori:

Genitori in Blue Jeans, come un film e una importante sitcom in voga negli anni ’90.

La Chat dei Genitori – “la temuta chat dei genitori”, scherza il campione.

Genitori Naturali, ovvero coloro i quali hanno generato la nuova vita.

Genitori Severi: a volte devono esserlo, per la crescita del figlio.

I Genitori della Sposa (il padre e la madre della futura moglie).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui