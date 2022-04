L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 10: “Carmen, il mio cuore è tuo!”

Allora, io sono felice che Lory non sia stata eliminata definitivamente e che sia stata mandata per la centesima volta su playa sgamada ma così, tanto per sapere, quante volte dobbiamo eliminarli perché veramente salgano su un aereo per l’Italia?

Alla fine, non che mi dispiaccia ma solo i Rodriguez non hanno fatto avanti e indietro dalle isole ma sono stati silurati seduta stante!

Io fossi in Lory a forza di fare avanti e indietro avrei la labirintite.

Un eliminato però c’è stato: Gustavo Rodriguez che conclude la sua esperienza sull’isola non certo nel migliore dei modi. I maschi Rodriguez hanno deluso le aspettative e non hanno certo brillato. Io sinceramente capisco anche la battuta che gli ha fatto Ilary “Gustavo faccio parti’ gli ultimi trenta secondi poi tranquillo faccio partire pure te”. L’ho capita perché davanti a uno che ti dice che vuole andare a casa, che chiede al pubblico di essere eliminato, che ha preso il posto nel gioco di uno che ci teneva ad essere lì a differenza sua, il nervoso ti viene e se sei intelligente usi l’ironia come ha fatto Ilary invece di sfan**larlo.

Ve lo dico Nicolas ormai è il mio guru, come capisce lui la gente nessuno mai. Ha fatto la descrizione perfetta di Licia, un personaggio costruito, finto, impostato che recita tutto il tempo. Perfetto. Ma quanto è stata falsa a negare per quattro giorni di aver detto ad Alessandro e Estefania di farle vincere la prova? Quattro giorni a dire di no,a gridare che erano accaniti contro di lei e poi ieri sera che fa? Dice che è vero… Certo scemi loro a darle retta,ma comunque lei la richiesta alla fatta. Queste prove leader sembrano sempre più finte, anche giovedì Roger ha fatto vincere Blind di proposito..

Ma meno male che questa è l’isola della leggerezza e meno male che c’è Carmen Di Pietro: sappi che il mio cuore è tuo!!! Io ho lacrimato quando ha fatto lezione ai suoi compagni “partiamo con la geografia: la luna”. No va beh mi fa troppo ridere e Nicola che imita la sua voce aggraziata ancora di più. Comunque che si prepari ad avere un deja vu perché quando arriverà sull’isola l’ex di Roger, Beatriz, dovrà dividere lei ed Estefania mentre si strappano le extantion, proprio come fece con la Elia e la Yespica. E sì, perché gli autori hanno avuto questa ideona: di creare un bel triangolo sull’isola, mai vista prima questa cosa del triangolo tra l’altro… Va beh speriamo ci regalino almeno un po’ di trash!

In nomination ci sono Ilona e Edoardo ,manco a dirlo io salvo il Tavassi che almeno mi fa sbellicare, sarò insensibile ma di Ilona sappiamo già tutto, quindi per me può bastare così. Basta con ste clip strappalacrime!!!!

Va beh alla faccia dei naufraghi, vado a fare la torta di mele

Baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della decima puntata

Prime immagini di Beatrix e Istefania che fanno a capelli mentre Carmen tenta di dividerle.

COME UN DE JA VU CHE SI RI PE TE.

#isola pic.twitter.com/0EfNAGaayM — Favier (@Favierpastore) April 22, 2022

FACCIO PARTI I 30 SECONDI E FACCIO PARTI PURE TE NON TE PREOCCUPA GUSTAVO ILARYYYYY? #isola pic.twitter.com/pTXigUwp2H — IL BLOG DELLA VERITÀ (@verita_blog) April 22, 2022

