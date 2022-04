Chi è Nanda Alfì Giovanna, di Ti spedisco in convento 2: curiosità, biografia e social

Nanda Alfì è una delle sei ragazze protagoniste di ‘Ti spedisco in convento 2′ in onda su Real Time. La ventenne ha accettato di prendere parte al reality show, dando così inizio a un viaggio spirituale, modificando le proprie abitudini. Un percorso, quello intrapreso, che potrebbe cambiarla notevolmente o darle quella visibilità necessaria per costruirsi una carriera tra web, eventi e mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire chi è.

Nanda molto impegnata sui social

Nanda Alfì è una ragazza di 20 anni, nata nel 2002 originaria di Gallarate anche non conosciamo, per l’esattezza, la data di nascita. Ha conseguito il diploma di liceo linguistico e, in seguito, si è iscritta presso l’Università IULM. Ama, particolarmente uscire per andare a ballare come dimostrato dai contenuti che pubblica sui vari account social.

Ha alcuni tatuaggi (tra cui uno che raffigura un serpente su un polso) e le piace trascorrere le sue vacanze a Dubai e a Ibiza andando a ballare nelle discoteche più esclusive.

Nanda è molto attiva in rete con profili Facebook, Telegram, Instagram e TikTok. Ben 142mila followers su Instagram con una certa popolarità online. La partecipante di ‘Ti spedisco in convento 2’ prova a circondarsi di un pubblico selezionato, disposto anche a pagare per accedere a determinati contenuti, come testimonia la sua presenza anche su Onlyfans.

Durante la sua partecipazione al reality ha avuto modo di conoscere Chiara Nutaj e le altre concorrenti dello show.

La bufera su Nadia

Recentemente Nanda Alfì si è ritrovata al centro di una bufera sui social. La ragazza ha dichiarato, infatti, che avere 100mila followers sui social vale più di conseguire una laurea. Oggi, infatti, per Nanda, la possibilità di avere un seguito così numeroso può essere equiparato ad un percorso di studi. Alle critiche che sono piovute su di lei ha poi risposto su TikTok con un video dedicato. Nel filmato ha ricordato d’essere una studentessa universitaria, impegnata in interpretariato e traduzioni: “Sto per laurearmi, perché l’anno prossimo è il terzo anno, speriamo di riuscire. Vorrei fare gli ultimi due anni di marketing, più magari in futuro un master o una specializzazione. Quindi non giudicate senza prima conoscere me, senza prima guardare il programma”.

