Acqua cheta in onda su Rai 5

Acqua cheta è l’opera che intratterrà gli spettatori amanti del teatro nel giovedì mattina di rai 5. Si tratta di una versione storica di quest’opera nata dal genio di Giuseppe Pietri, a sua volta tratta dalla commedia omonima di Augusto Novelli. In questa occasione speciale, l’orchestra vede la direzione musicale del maestro Bruno Maderna.

La trama

Per quanto attiene alla storia, siamo nella Firenze antica e tutto si svolge in un cortile semplice, appartenente ad una piccola casetta popolare di una famiglia dignitosa. Le protagoniste sono le due figlie di Rosà e di Ulisse, abili ricamatrici. Al loro fianco lavora un giovane, Cecco, di mestiere falegname, che mentre lustra un mobile fa languidi occhi e lunghe occhiate ad Anita, una delle due ricamatrici la più sbarazzina. Nel mentre Ida, autentica acqua cheta, tiene gli occhi bassi facendo finta di non accorgersi di nulla, quando invece ha l’occhio ancora più lungo della sorella.

Il cast

Sul palco invece, come personaggi del cast impegnato vedremo Cesarina Cecconi ed Edda Vincenzi Ricci nel ruolo delle protagoniste. Al loro fianco Sandra Ballinari Odoardo Spadaro Gino Baldi. In ultimo anche Achille Millo e Elvio Calderoni. Le coreografie sono di Luciana Novaro, per la regia di Eros Macchi.

