Scene da un matrimonio, come partecipare al programma condotto da Anna Tatangelo?

Anna Tatangelo ha raccolto il testimone di Davide Mengacci alla conduzione di Scene da un Matrimonio, il famoso programma che accompagna gli sposi nei giorni che precedono le nozze e introduce ad una serie di usanze e abitudini, fino ad arrivare poi al fatidico sì.

Dallo scorso ottobre il format viene riproposto su Canale 5, diretto dalla conduttrice originaria di Sora. Dal 19 marzo 2022 è in onda la nona edizione, che sta facendo registrare buoni ascolti: l’ultima puntata, che ha visto protagonista la coppia Melania e Simone, è stata seguita da oltre un milione e mezzo di telespettatori, con uno share dell’8,5%.

La trasmissione, che può essere considerata uno dei primi docu-reality italiani, conferma alcuni degli aspetti tipici che l’hanno sempre contraddistinta, ovvero l’assenza di uno studio televisivo e il racconto del matrimonio passando attraverso lo spaccato sociale delle famiglie, con usi, costumi e tradizioni.

Ma come fare per partecipare a Scene da un Matrimonio? La pagina Instagram di Mediaset Infinity viene incontro alle coppie che hanno intenzione di sposarsi e vogliono regalarsi delle nozze da sogno con lo storico programma. Per partecipare a Scene da un Matrimonio ci sono pertanto due modi: si può chiamare il numero 3270137474 oppure mandare una mail all’indirizzo sposi@pescicombattenti.it.

“Scene da un Matrimonio sta aspettando solo voi”, scrive poi Mediaset Infinity nel suo post Instagram.

