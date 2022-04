Judy, la storia vera di Judy Garland che ha ispirato il film

Questa sera, su Rai 3, alle ore 21:20, andrà in onda il film Judy, uscito nel 2019 e diretto da Rupert Goold. La pellicola, che è un adattamento cinematografico del dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter, racconta gli ultimi mesi di vita della cantante e attrice Judy Garland.

La protagonista è interpretata da Renée Zellweger: la sua straordinaria performance le ha permesso di vincere l’Oscar come migliore attrice e anche il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico.

La carriera di Judy Garland, cominciata fin da giovanissima con l’apparizione nel famoso film Il Mago di Oz (1939), è proseguita tra fama e successo, ma anche con una serie di situazioni non semplici da gestire, come ad esempio gli amori difficili, il rapporto con gli altri musicisti e altre problematiche. Il film si sofferma sull’inverno del 1968, con la Garland che ha ormai superato i 40 anni e vive una fase calante della sua carriera, tra difficoltà economiche e psicologiche.

Nel cast, oltre a Renée Zellweger – che ha lavorato per oltre un anno per cercare di affinare la sua voce – compaiono anche Darci Shaw, Finn Wittrock e Rufus Sewell. Il lungometraggio è stato accolto splendidamente dalla critica. Basti pensare che dopo la proiezione al Toronto International Film Festival la protagonista Renée Zellweger ha ricevuto una standing ovation travolgente per la sua performance.

