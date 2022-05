L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 12: “Fratelli Tavassi: Isola domination!”

Eh niente, per me possiamo proclamare il vincitore di questa edizione, anzi i vincitori. Inutile andare avanti dai, mandiamo Ilary in vacanza che lei è contenta e incoroniamo i fratelli Tavassi. Il re e la regina di questa edizione, ogni dinamica la creano loro, non ci fossero a parte pochi altri sarebbe un’isola più noiosa di quella dello scorso anno e ce ne vuole eh…

Guendalina è lì per fare impazzire tutti, mi pare ovvio, è la provocatrice prefissata, quella che in teoria il pubblico dovrebbe detestare, abbiamo molti esempi di questa figura da reality: Soleil, Dayane, Vera Gemma, Daniela Martani ecc.. Guendalina però ha una cosa che la differenzia da queste provocatrici, che invece di farla detestare dal pubblico la fa amare e cioè l’ironia! Guendalina fa ridere e questa è la sua arma vincente. Lei passa dal far saltare i nervi a fare battute da farti lacrimare e inoltre, altra differenza, non si sente ‘sto gran cavolo! Edoardo a parte la simpatia ha capito perfettamente chi ha davanti e quando ha detto alla sorella che tutti l’attaccano perché se non litigano con lei non emergono e non vengono considerati in puntata ha perfettamente ragione. In più gli altri, specialmente i coniugi Russo,si prendono troppo sul serio e risultano antipatici. Laura grida come una pazza, si mette faccia a faccia con Guenda, Clemente quando è sbarcato sull’isola sembrava Gandhi, è bastata una battuta sul fatto che sia attaccato al cibo ed è diventato l’incredibile Hulk. Diciamo che così facendo si eliminano da soli. Blind è un altro che simpatia zero, che vuole fare il pungente ma che alla fine si becca sempre la stoccata dagli altri. Venerdì per esempio quando ha detto che Edoardo avrebbe detto di vergognarsi della sorella e Guenda gli ha risposto “ma vergognati te e il cruciverba che c’hai in faccia” io sono caduta dal divano: inutile i Tavassi e soprattutto Guendalina sono animali da reality, per me imbattibili. Ma che isola sarebbe poi senza Carmen Di Pietro? Sentite, io non so se finge ma anche fosse non mi interessa a me fa ridere, dà leggerezza e la amo punto. Eliminato vero, che torna in Italia, Marco Senise ed era scontatissimo visto che si giocava il posto con Ilona e Lory, che si detestano amabilmente regalandoci siparietti velenosissimi e anche perché non ha fatto altro che dormire da quando è arrivato. Lui è andato all’Isola per dormire. Vi dirò sono contenta della sua eliminazione anche perché così non vedremo più la Tittocchia in studio che già mi dava l’orticaria la scorsa edizione. Ha dovuto lasciare la palapa alla volta di playa sgamada invece Licia e anche qua gioisco visto la poca simpatia che nutro per la Nunez e poi voglio vedere Lory torre fuori le insinuazioni fatte da Ilona proprio su Licia e il suo Marco.

Al televoto ci sono Carmen, Blind ed Estefania, ovviamente si salva Carmen con percentuali bulgare ma io vorrei vedere planare su playa sgamada Estefania perché sono sadica e sapendo che lunedì farà il suo ingresso Beatriz, la ex di Roger, vorrei lasciare agli ex la loro privacy – come ha detto Savino “se Beatriz sbarca davvero Roger cambia nome in Mark Caltagirone. Vai Beatriz, facci sognare asfalta quella coppia fake!

Anche se ci state ripropinando il trio artistico sappiate che di man del game ce n’è uno solo!!!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della dodicesima puntata

Blind non ha davvero detto ad Edoardo che emerge solo perché fratello di Guenda, ditemi che non l’ha detto! Blind, il vassallo di Jeremias, che giudica gli altri, ma cosa devo vedere e sentire #isola pic.twitter.com/M92QKXKNOz — Isabella Benanti (@isabenanti) April 29, 2022

