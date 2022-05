Bomba sexy di due edizioni del GF, è scomparsa da un po’: cosa fa oggi Cristina Del Basso?

Oggi, martedì 3 maggio 2022, compie gli anni una protagonista di due edizioni del Grande Fratello. Stiamo parlando di Cristina Del Basso, nata a Varese nel 1987 e, di conseguenza, oggi fa 35 anni. Entrò nella casa più spiata d’Italia nel 2009 e nel 2012. Ha posato per Panorama e Playboy Italia, oltre ad aver recitato. Cosa fa oggi l’ex gieffina?

L’esordio al GF di Cristina Del Basso

Nata da genitori campani ma cresciuta in provincia di Como, Cristina ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo ‘Paolo Giovio’ di Como. Nell’inverno del 2009 fu una delle concorrenti del Grande Fratello 9 e giunse sino alla fine classificandosi al terzo posto. Lunghi capelli neri e mossi, labbra carnose, fisico da pin-up ma soprattutto un seno molto prosperoso, queste le caratteristiche estetiche della ragazze che non passò inosservata nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi e vinta poi da Ferdi Berisa. Cristina aveva già cercato di sfondare nel mondo dello spettacolo partecipando a ‘Veline’ nel 2008 ed anche in quella circostanza andò vicina alla vittoria. Fu in tandem con un’altra ex gieffina e coniglietta di Playboy, Sarah Nile. Sempre in quell’anno fu una corteggiatrice nel programma Uomini e Donne.

Il post GF di Cristina Del Basso

Dopo l’esperienza nel reality show targato Mediaset, Cristina Del Basso vive un momento molto intenso nel mondo dello spettacolo. E’ infatti ospite in diverse trasmissioni televisive e nell’estate del 2009 posa per il sexy calendario di Panorama. Nella stagione televisiva 2009-2010 è una delle inviate di Barbara D’Urso per Pomeriggio 5 e Domenica 5. Nell’autunno del 2009 veste i panni di Coloradina nella trasmissione comica ‘Colorado’ assieme a Francesca Fioretti e Melita Toniolo. Oltre a eseguire gli stacchetti, è protagonista di vari sketch con i comici di quell’edizione.

Cristina Del Basso è stata anche attrice. Ha, infatti, recitato nel cinepanettone dal titolo ‘A Natale mi sposo’ diretto da Paolo Costella. In occasione del Festival di Sanremo del 2010 è inviata de ‘La vita in diretta’ su Rai 1. Sempre in rai ha recitato nella fiction Un medico in famiglia. Nella stagione 2011-2012 è presente in ‘Così fan tutte’, sitcom di Italia 1.

Nel 2012, Cristina Del Basso, insieme a Ferdinando Giornano e Patrick Ray Pugliese, rientra nella casa del Grande Fratello, nel corso della la 17ª puntata del reality. Il ruolo era di “invasore” concorrente a tutti gli effetti. In seguito, ha posa per la copertina di Playboy Italia per il numero di aprile 2012.. TIl 1º novembre 2015 nasce Riccardo, avuto con l’imprenditore Gianluca Colombo Ferioli.

Oggi Cristina Del Basso è, anzittutto, una mamma. Ma non rinuncia alla sua immagine sensuale. Si può, però sostenere dire che la sua vita è certamente cambiata. Oggi pare anche custodire gelosamente la sua privacy, essendo che i suoi social sono protetti da occhi indiscreti. Ad esempio, il suo account Instagram è privato.

