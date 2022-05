Cotto e Mangiato ricetta del 3 maggio 2022: chique di carciofi

L’ultimo numero di Cotto e Mangiato in edicola ha dedicato ben 20 ricette al carciofo. Ecco che prendendo spunto da queste pietanze, la simpatica Tessa ha deciso di prepararci una gustosa chique di carciofi. Ecco la ricetta e il procedimento di come si prepara.

La ricetta

La ricetta di oggi prevede i seguenti ingredienti:

4 carciofi

Cipolle

Olio

Acqua acidula

1 brisè

Sale

3 uova

200 grammi di panna

100 grammi di formaggio grattugiato

10 Pomodori secchi

Una manciata di Olive verdi

Procedimento

Prende i carciofi e pulirli. Poi versarli in acqua e limone per non farli annerire. In un padella soffriggi olio e cipolla. Una volta che la cipolla sarà appassita aggiungi anche i carciofi e falli cuocere allungando con acqua acidula se necessario. Intanto in una ciotola sbatti uova aggiungi la panna e il formaggio grattugiato. Sminuzza anche j pomodori secchi e le olive verdi denocciolate. Quando i carciofi saranno pronti e raffreddati aggiungi al composto. Apri la pasta brise in un ruolo con cerniera e versa il composto. Chiudi i bordi e cuoci in forno a 180 gradi per almeno venti minuti. Una volta pronta, fai raffreddare un pò il tuo rustico e vedrai che sarà divorato in pocchisimo tempo dai tuoi commensali. Della serie cotto e Mangiato.

