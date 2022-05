Chi è Francesca, la moglie di Mauro Corona? Chi sono i figli della coppia?

Lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona è tornato già da qualche tempo a far parte degli opinionisti di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Ma come si chiama e cosa fa la moglie Francesca?

Non tutti sanno infatti che fu proprio l’incontro con Francesca a ridargli la felicità perduta in seguito al disastro del Vajont e ai tre anni passati nel Collegio Don Bosco di Pordenone. Poco dopo Mauro Corona sposerà Francesca e dal loro amore nasceranno quattro figli, Marianna, Matteo, Melissa e Martina.

In un celebre intervento durante il programma radiofonico La Zanzara, lo scrittore ha anche ammesso qualche scappatella extraconiugale: “Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata […] Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo”.

A quanto pare anche qualcuno della sua famiglia di Mauro Corona è a conoscenza dei tradimenti dello scrittore: “Due figli lo sanno che tradisco, gli altri si fidano ancora”.

Della vita privata di Francesca, moglie di Mauro Corona, non si conosce praticamente nulla: la donna è sempre rimasta lontana dai riflettori e non ha nemmeno profili social.

