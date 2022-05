Le nozze di Figaro, in onda su Rai 5

La mattinata di Rai 5 ripropone ai suoi spettatori l’opera tra le più encomiabilj di Mozart. Si tratta de Le nozze di Figaro. In questa precisa occasione viene proposta dal palinsesto della della nazionale una recente versione andata in scena presso il Teatro alla Scala. A suo tempo Le nozze di Figaro di Mozart furono realizzate con la regia Giorgio Strehler. A dirigere l’orchestra il maestro Gérard Korsten.

La trama

La trama si basa su una serie di qui pro quo amorosi. Tra sospetti, incontri clandestini e fughe d’amore, ne succedono di tutti i colori. Il Conte d’Almaviva vorrebbe avere a tutti i costi Susanna, che però dovrebbe andare in sposa a Figaro. Il conte sta cercando un modo alternativo per esercitare su di lei l’antico jus primae noctis, ma al tempo stesso non riesce a rimanere impassibile alla moglie, la contessa Rosina. Come andrà a finire la storia puoi scoprirlo solo dando uno sguardo alla trasposizione teatrale di questa particolare versione.

Il cast

A rendere ancora più encomiabile questa versione dell’opera di Mozart, un cast tutto d’eccezione. Vedremo infatti esibirsi sul palco personaggi come Diana Damrau, Ildebrando D’Arcangelo, Marcella Orsatti Talamanca. E poi ancora Pietro Spagnoli, Monica Bacelli. La regia tv viene per l’occasione affidata a Fausto Dell’Olio.

