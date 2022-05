Rigoletto, edizio 2001 in onda su RAI 5

La settimana culturale di Rai 5 prosegue nel mercoledì Mattina con la messa in onda di un’opera di Giuseppe Verdi, Rigoletto. Parliamo della versione messa in scena nella suggestiva cornice del Teatro della Scala. Questa versione del Rigoletto di Verdi altri non è che l’allestimento firmato da Gilbert DELLO. A curare le scene c’è Ezio Frigerio, i costumi sono a cura di Franca Squarciapino. Per la direzione musicale l’orchestra viene seguita dal grande maestro Riccardo Muti.

La trama

Rigoletto, buffo giullare di corte, ha sempre una parolina di troppo su tutti. Per paura che qualcuno possa volersi vendicare cerca di tenere sua figlia Gilda nascosta dagli occhi indiscreti. Le cose non andranno però secondo le sue previsioni, e ben presto qualcosa andrà a discapito di lui e dell bella figlia Gilda.

Il cast

La versione qui proposta è stata messa in piedi per la regia di Gilbert Dello. Nel cast, tra tra protagonisti sul palco troviamo Renato Bruson, affiancato da Roberto Alagna, da Andrea Rost, e poi ancora da Dimitri Kavrakos e da Mariana Pentcheva. La regia tv è affidata a Patrizia Carmine. Particolare edizione questa in scena su rai 5 mercoledì Mattina 4 maggio 2022. Non resta che deliziarsi con il famoso Rigoletto.

