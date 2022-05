Chi è Andrea Demanis, fidanzato di Mika? Curiosità e biografia

Uno dei tre conduttori dell’Eurovision Contest 2022 è il cantante Mika. Il 38enne non ha mai nascosto al suo pubblico la sua omosessualità anche se non è stato semplice parlarne apertamente con la sua famiglia. Un ruolo fondamentale in questo lo ha avuto il suo attuale compagno, al suo fianco ormai da 15 anni, Andrea Dermanis. Andiamo a scoprire chi è il greco.

Chi è Andrea Dermanis

Andrea Dermanis è nato nel 1989 in Grecia ed è un uomo molto riservato. Rappresenta un nome di spicco in veste di regista, documentarista e produttore. Ha collaborato con la BBC, Channel 4, Sky Arte ed MTV. Documentari televisivi ma anche un legame forte con la musica e in questo ambito sono state molte le sue produzioni. Ha lavorato con artisti quali Pet Shop Boys, Bastille, The Kooks, Asap Rocky ed Emeli Sandé. Più recentemente si è occupato di videoclip musicali per artisti famosi. Con il compagno, Dermanis ha anche girato il video di ‘Staring at the sun’, uno dei tanti successi musicali del cantante.

L’incontro con Mika

L’incontro con il cantautore Mika avvenne proprio grazie alla professione di Andrea e sarebbe scoccato un vero colpo di fulmine. I due si sono conosciuti durante un programma televisivo e attualmente vivono a Londra in un appartamento, insieme ai due cani del cantante. A narrare il loro primo incontro è stato Mika che in alcuni show italiani ha spiegato di aver conosciuto il greco dietro le quinte di uno show televisivo, di cui però non ha svelato il nome. Fu l’autore a permettere al cantante di affrontare il coming-out in famiglia. Nonostante temesse una reazione negativa, la madre di Mika rispose: “L’ho sempre saputo e se non ne eri a conoscenza, questo è il tuo vero problema!”.

