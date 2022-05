Eurovision 2022, classifica prima semifinale e il “porca vacca” della Pausini: momenti top

Si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision 2022: ecco la classifica e momenti salienti

Martedì 10 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 la prima seminfinale del Eurovision Song Contest 2022, condotta da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. In diretta dal Pala Alpitour di Torino 17 paesi in gara si sono sfidati sul palco per conquistare un posto alla finalissima di sabato. Ospiti della serata sono stati Sophie and The giant, Benni Benassi e Durdust per un omaggio alla dance italiana e Diodato che si è esibito con una magistrale performace con Fai Rumore.

Infine è giunta la classifica dei primi 10 paesi che passano in finale. Prima però c’era una Laura Pausini piuttosto infibrillazione per l’emozione che si è fatta scappare un simpatico “Porca Vacca”. Un momento dovuto alla tensione quando la conduttrice si era dimenticata un nome di un paese. Sui social sono partiti tantissimi meme e commenti soprattutto su Twitter.

“Il simapatico porca vacca della Pausini passerà alla storia dell’Eurovision” ha commentato così il giornalista Paolo Giordano sull’imprecazione della cantante Pausini.

laura pausini che si impappina e urla porca vacca in mondovisione semplicemente il mio spirito guida #Eurovision pic.twitter.com/OCsJ0MJgTZ — melany (@schlagstern) May 10, 2022





Insomma, un momento che ha fatto strappare qualche sorriso a tutti, poiché si sono immedesimati nella semplicità e ironia dello sdrammatizzare della Pausini quando ci si impappina in un palco così importante in mondovisione.

Ecco i primi 10 paesi in finale

Svizzera

Armenia

Islanda

Lituania

Portogallo

Norvegia

Grecia

Ucraina

Moldavia

Paesi Bassi

La prima semifinale si è conclusa con largo anticipo rispetto alla scaletta (alle 23:30 circa).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui