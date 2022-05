Ecco chi è Giovanni Angiolini, nuovo compagno di Michelle Hunziker: età e curiosità

E’ ufficiale Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore dopo Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Si tratta di Giovanni Angiolini, bellissimo medico dagli occhi verdi che è stato immortalato assieme alla conduttrice svizzera per le vie romantiche di Parigi.

Giovanni Angiolini ha 37 anni ed ha origini sarde. Si è laureato con 110 e lode in medicina, si è specializzato in ortopedia e traumatologia con 50/50esimi e lode e ha conseguito un master in al campus Biomedico di Roma. Ha lavorato come medico ortopedico presso presso la Clinica Villa Stuart e il San Giovanni di Roma. E’ noto al mondo della televisione per aver partecipato al Grande Fratello, edizione nip condotta da Alessia Marcuzzi nel 2015. Ha condotto anche Buonasera Dottore su TV 2000 e ha partecipato in qualità di ospite a I fatti vostri su Rai 2.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con l’infermiera Mery Falconieri conosciuta proprio all’interno della casa del Grande Fratello. Si vociferava che Giovanni avesse un flirt con l’influencer italo-persiana Giulia Salemi, e poi con la modella spagnola Nives Bolos. Attualmente, è felicemente fidanzato con Michelle Hunziker come lo dimostrano le immagini di Chi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui