Chi è Giorgia Rossi, giornalista di DAZN? Curiosità, biografia e fidanzato

Giorgia Rossi è una delle telegiornaliste sportive più seguite e più ammirate per la sua competenza in ambito professionale e la sua bellezza. Giorgia è iscritta all’ordine dei giornalisti della regione Lazio. Andiamo a scoprire meglio chi è la Rossi, biografia, curiosità e vita privata.

Biografia di Giorgia Rossi

Giorgia Rossi è nata il 5 giugno del 1987 a Roma e, quindi, fra meno di un mese compirà 35 anni. Da adolescente, dopo aver conseguito il diploma al liceo, decide di iscriversi presso l’albo dei giornalisti pubblicisti. All’età di venti anni ha iniziato a collaborare con Roma Channel, ovvero il canale del noto club calcistico giallorosso. Non ha smesso di studiare e, anzi ha scelto di proseguire la sua strada sui libri iscrivendosi all’Università nella facoltà di Giurisprudenza. Nonostante il percorso accademico brillante, Giorgia ha dimostrato di conoscere le sue potenzialità e di avere le idee ben chiare. Il suo sogno era quello di diventare una giornalista professionista e oggi è sicuramente possibile affermare che ci è riuscita.

Giorgia, il percorso da giornalista

Nel 2011 acquisisce una certa popolarità grazie a Sky Euro Calcio Show, il programma focalizzato sui maggiori campionati esteri. Dopo qualche anno si trasferì a Rai Sport maturando una discreta esperienza, prima di approdare a Mediaset. Si è fatta notare come inviata speciale per il programma dedicato al calcio ‘Tiki Taka’, allora condotto da Pierluigi Pardo, in prima serata su Italia 1. Poco dopo è passata Premium Sport. Nel 2018 affiancò Pardo nella conduzione di ‘Aspettando Pressing’ e ‘Pressing’. Dal 2019 ha condotto ‘Pressing Champions League’ e dal 2020, ‘Pressing Serie A. Nella stagione 2021-2022 Giorgia è passata a Dazn.

Il fidanzato di Giorgia

Giorgia Rossi è impegnata sentimentalmente con il giornalista Alessio Conti. I due giornalisti sportivi si sono conosciuti a Mediaset nel 2014. Si mostrano nei loro scatti sui profili Instagram formando una coppia affiatata. Giorgia Rossi ha un account social molto seguito: conta infatti oltre 420 mila followers che ogni giorno la seguono anche nelle stories. La bella giornalista condivide scatti per lo più professionali con poco spazio alla vita quotidiana.

