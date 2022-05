Chi è Mattia Emme, fidanzato Gabriel Garko? Curiosità e biografia

Gabriel Garko ha rivelato la sua omosessualità già da qualche tempo. Il noto personaggio televisivo ha rilasciato una bella e approfondita intervista a Chi, dove ha sottolineato di essere gay da sempre e di come abbia dovuto praticamente ‘nasconderlo’ per 30 anni, in modo da lasciar emergere il personaggio di duro e sciupafemmine.

Nell’intervista Gabriel Garko ha parlato anche di un fidanzato, Riccardo, con cui aveva una relazione circa 17 anni fa. Ma con chi sta oggi il famoso attore?

Dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi, Garko è ora legato sentimentalmente a Mattia Emme, con cui l’attore vorrebbe diventare per la prima volta padre, come ha rivelato lui stesso nello studio di Verissimo.

A differenza degli altri partner avuti in passato, Mattia Emme è un profilo molto riservato, lontano dal mondo dello spettacolo, di cui si conosce poco o nulla. Anche il suo account Instagram risulta privato: tutto ciò che si riesce a sapere è che svolge la professione di general manager, come descritto proprio sul suo profilo Instagram.

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche mese fa, Gabriel Garko ha spiegato che Mattia Emme ha 36 anni e che non è impegnato nel settore musicale: “Non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”.

