L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 16: “Sogno o son desta?”

Per prima cosa vorrei dare una simbolica pacca sulle spalle a Roger, perché l’ultima non è stata la sua puntata, diciamo che a lui venerdì 13 non porta molto bene e ne abbiamo le prove.

Prima è stato sfan****to in diretta da Estefania che tra le cose più carine che gli ha detto c’è un non sei un uomo e un mi fa schifo, poi durante la prova ricompensa contro Clemente si è infortunato facendosi molto male ad una caviglia, tanto da doverlo portare subito in ospedale.

Ma tornando ad Estefania, mi pare ovvio che non le sia parso vero che Laura abbia raccontato di quanto Roger sia stato traditore, per potersi aggrappare e mollarlo. Sono certa che non aspettasse che un appiglio, e Laura gliel’ha dato, e sapete perché voleva slegarsi da lui? Perché ha visto che la coppia non ha funzionato visto che lei è finita su playa sgamada al primo televoto e quindi Roger non le serviva più. Non che lui sia un santo eh, ma almeno mi fa ridere perché è troppo sgamabile. Ma che Ve lo dico a fa, io ho amato quando hanno iniziato a sme****si a vicenda. Le mie antenne trash hanno iniziato a fare la ola quando Roger ha confermato quello che ha sempre sostenuto Zequila, ossia che si sono messi d’accordo per fare la coppia fake sull’isola. Addirittura lei decideva anche in base alle telecamere quando e quanto baciarsi, tutto magnifico. Ovviamente noi che ci nutriamo di reality li avevamo sgamati dopo due minuti ma vederli smascherarsi da soli mi ha dato un certo gusto. Ora speriamo che Roger possa rientrare in gioco dopo l’infortunio, perché è proprio adesso che potrebbe regalarci delle gioie.

Ce l’abbiamo fatta!!! Finalmente la First lady torna in Italia!!!! Dopo che l’abbiamo fatta uscire dalla porta più volte e i simpaticissimi autori l’hanno fatta rientrare dalla finestra venedì sera, dopo la mezzanotte, tanto che mi son chiesta “sogno o son desta”, ora italiana, Laura Maddaloni è stata eliminata!!!! Io non esultavo così dagli ultimi mondiali che abbiamo vinto!

Un personaggio che in un reality serve, la cattiva della situazione che ci fa amare e affezionare sempre di più ai nostri preferiti, un controsenso pazzesco, la sportiva per nulla sportiva sia nei giochi, sia nella vita quotidiana sull’isola. Super convinta col marito di parlare a nome degli italiani, di essere amati dagli italiani, alla fine è tornata a casa a nome degli italiani. Va beh dai è tornata dalle sue tre bimbe: lo sapevate che ha tre bimbe? Lo ha detto qualche volta? Non ricordo.

Io amo il clima che c’è in studio quest’anno: Ilary che dopo la mezza non capisce più nulla e ha bisogno dell’accompagnamento dei due opinionisti, il momento in cui si sono tolti tutti le scarpe l’ho adorato. Amo Savino e la sua ironia, amo Vladimir e il suo essere sempre sul pezzo, mi spiace solo che venerdì abbia pianto per l’uscita di Laura. Li amo così tanto che non capisco perché vogliano a tutti i costi far accoppiare Alessandro e Edoardo, con Maria Laura e Mercedes,a parte che quest’anno c’è un’unica ship ed è quella Nicolas e Edoardo,ma poi sono così finte che al confronto quella tra Roger e Estefania sembra vera… Alessandro penso non mi deluderà visto che ha già parlato solo di amicizia, mentre Edoardo ho paura che si sacrifichi in nome dello show. A parte gli scherzi se dovesse iniziare qualcosa con Mercedes che dà della falsa a Maria Laura quando lei è identica, mi crolla un mito.

Il povero Marco Cucolo è tornato su playa sgamada, mentre al televoto ci sono: Lory, Nick, Nicolas e Blind, io salverò ovviamente Nicolas, spero esca Blind, così da fare emigrare su playa sgamada anche l’ultimo dei Tiburon.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

