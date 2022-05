Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 16 al 20 maggio 2022: Marina lascia Napoli

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 16 al 20 maggio 2022.

Nella puntata di lunedì 16 maggio 2022, dopo avergli comunicato di aspettare un bambino da lui, Lara tiene testa a Roberto. L’uomo, intanto, deve fare i conti con la spiazzante novità appena appresa, proprio quando Marina sembra disposta a riavvicinarsi a lui. Viola prova invano a sensibilizzare gli alunni sul tema della criminalità. Renato, nonostante il proposito manifestato a Raffaele di non voler approfittare più della benevolenza di Giuditta, si smentisce presto.

Nella puntata di martedì 17 maggio 2022, Lara, decisa a non rinunciare a qualcosa che ha desiderato per tanto tempo, tenta di mettere Roberto con le spalle al muro. Viola invita Michele a parlare in classe della sua esperienza di giornalista schierato contro la camorra. Renato ricorre, ancora una volta, all’aiuto di Giuditta.

Nella puntata di mercoledì 18 maggio 2022, Marina viene a conoscenza della gravidanza di Lara e tenta di fare un gesto inconsulto. Mentre si ignora ancora chi abbia fatto scattare l’allarme antincendio che ha finito per sabotare l’intervento di Michele a scuola, Bianca avanza un sospetto. La convivenza lavorativa tra Niko e Alberto si fa sempre più difficile.

Nella puntata di giovedì 19 maggio 2022, Bianca riesce a far confessare la sua amica Gaia di essere anche lei una vittima della challenge. Le due ragazzine ricevono un messaggio con una sfida molto pericolosa. Dopo l’ennesimo confronto con Lara e spinta dal bisogno di lasciarsi alle spalle gli ultimi avvenimenti della sua vita amorosa, Marina decide di partire per Londra. Silvia e Giancarlo giungono a un compromesso riguardo il trasferimento a Bari. La Graziani decide, quindi, di informare Rossella.

Nella puntata di venerdì 20 maggio 2022, mentre Rossella trova sempre più difficile gestire la distanza che ha deciso di mettere tra lei e Riccardo, il dottore è roso dai sensi di colpa per quanto successo con Virginia. Quest’ultima, intanto, sembra disposta a fare di tutto pur di tornare con l’ex. Pur di aiutare la sua amica Gaia a uscire dalla pericolosa spirale delle challenge, Bianca prende una decisione difficile. Mariella cerca di far aprire gli occhi a Cerruti, proprio nel momento in cui sembra ormai certo che tra Sarti e l’infermiere sia in corso una relazione clandestina.

Maria Rita Gagliardi

