Chi è Ambra, la nuova fiamma di Costantino Vitagliano: curiosità e biografia

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Costantino Vitagliano, è stato beccato in dolce compagnia con la sua presunta nuova fiamma, di nome Ambra, una bellissima ragazza, che il pubblico ha conosciuto al fianco di Pio e Amedeo nel programma ‘Felicissima sera’ qualche tempo fa, ma non è l’unica esperienza nel mondo dello spettacolo per la ragazza campana che quest’anno compirà 28 anni. Andiamo a scoprire meglio chi è Ambra Vitiello.

Curiosità su Ambra

Molto attenta alla forma fisica, Ambra è modella e ragazza immagine. Ambra è stata pizzicata da liberoquotidiano.it in giro per Milano con l’ex tronista Costantino Vitagliano. Un pranzo, tanta complicità e quel bacio mancato per un soffio dai fotografi.

Originaria di Pompei, nata ad agosto del 1994. Ambra Vitiello ha conseguito la maturità scientifica ed è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza di Napoli. Fin da piccola ha studiato danza moderna ed il suo sogno era quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha mosso i suoi primi passi nel campo della moda e a soli 15 anni ha partecipato a sfilate e concorsi di bellezza.

Ambra è stata finalista del concorso Miss Italia rappresentando per la prima volta la bellezza curvy. La sua bellezza e sensualità non è passata inosservata alla rivista ‘GQ Italia‘ ed Ambra è stata immortalata in 25 scatti realizzati da Fabio Pregnolato.

Sempre nel mondo dello spettacolo, Ambra è stata protagonista di alcuni tutorial per la trasmissione ‘Detto Fatto’ su Rai 2. Nel 2015 ha recitato nei film ‘Ragazze Perdenti‘ e ‘All night Long‘. Dal 2016 al 2018 è stata la ballerina ufficiale del cantante Osmani Garcia.

Nel 2021 è stata presente in ‘Felicissima sera’, il programma di Pio e Amedeo.

A livello sentimentale sembrerebbe essere il nuovo flirt di Costantino Vitagliano.

