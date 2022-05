“Siamo ancora fidanzati”: Barù su Jessica lascia senza parole – come stanno le cose?

Continua a far discutere il rapporto fra Barù Gaetani e Jessica Selassié. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i due sono stati molto vicini ma non sono mai andati oltre l’amicizia, più per volontà del nobile toscano, mentre la principessa etiope non ha mai nascosto un certo interesse. Lontano dalle telecamere non sono cambiate di molto le cose. Recentemente, Barù ha parlato della vincitrice del reality show come della sua ex fidanzata ma con ironia. I fan che sperano nella nascita di una relazione d’amore fra i due, non gradiscono questi comportamenti e si schierano dalla parte di Jessica.

Barù prosegue ad ironizzare su Jessica

Il Grande Fratello Vip 6 è terminato a marzo, due mesi fa. La situazione fra Barù e Jessica risulta ancora non definita. Il nobile ha continuato ad ironizzare sulla principessa etiope in occasione del format ‘L’Isola Party’, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Tra l’altro, Gaetani ha ammesso che gli farebbe molto piacere partire per l’Honduras, visto il suo spirito avventuriero, il suo amore per la natura e la voglia di viaggiare. Essere un naufrago del reality sarebbe perfetto per lui. Barà vorrebbe partire partecipare alla prossima Isola dei Famosi ma a condizione che con lui ci sia Giucas Casella.

In occasione de ‘L’Isola Party’, il nobile stato sottoposto dai due conduttori al gioco del Vippone pixellato, in cui gli sono state mostrate diverse fotografie di alcuni suoi ex compagni di avventura cui è stato oscurato il volto. Ovviamente lo chef ha immediatamente riconosciuto il corpo della principessina e non ha perso tempo a ironizzare su di lei: “Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma, la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa”.

Sembrerebbe, però, che dopo il reality show ambientato a Cinecittà, Barù e Jessica si siano completamente ignorati.

Lo chef ha affermato più volte di non volere una relazione con la più grande delle tre sorelle. In particolare, nella trasmissione ‘Verissimo’, condotta da Silvia Toffanin, ha affermato di avere con lei soltanto un’amicizia. L’unica occasione in cui i due sono stati visti di nuovo insieme è stata l’inaugurazione del ristorante di lui.

