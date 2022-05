I magnifici 7: trama, cast e curiosità – quando è stato girato il film originale?

Questa sera, su Rai 2, va in onda il film I magnifici 7, uscito nei cinema nel 2016. La pellicola, diretta da Antoine Fuqua, è un remake dell’omonimo western del 1960 del regista John Sturges, con protagonisti Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen e Charles Bronson.

Nel remake, invece, figurano nel cast Denzel Washington – che interpreta il delegato di giustizia Sam Chisolm – e Peter Sarsgaard, che veste invece i panni dello spietato affarista Bartholomew Bogue con cui Chisolm ha un conto aperto. Ci sono poi Chris Pratt, Ethan Hawke e Vincent D’Onofrio.

La trama si svolge nel 1879 in California, precisamente nel villaggio di Rose Creek, dove i sicari di Bartholomew Bogue terrorizzano gli abitanti con l’obiettivo di mandarli via: l’affarista vuole infatti sfruttare la miniera d’oro che si trova lì in zona. Ma quando gli uomini di Bogue oltrepassano il limite, arrivando anche ad uccidere alcuni abitanti del villaggio, la gente di Rose Creek deciderà di ribellarsi: toccherà a sette mercenari il compito di proteggere il villaggio dalle grinfie di Bogue e dei suoi scagnozzi.

Le riprese del film, durate in tutto 64 giorni, si sono svolte quasi interamente a Baton Rouge, una delle città più grandi della Louisiana. Il film è stato presentato fuori concorso alla 73sima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui