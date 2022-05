Ottime notizie per i fan delle sorelle Selassié: tante novità televisive in vista – ecco dove le vedremo

Le sorelle Selassiè, Jessica, Lucrezia e Clarissa, protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, starebbero considerando varie proposte professionali nel mondo dello spettacolo. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha cambiato totalmente la vita delle tre principesse che non erano molto conosciute in televisione e ora stanno vivendo un periodo di grande popolarità. Jessica ha addirittura vinto il reality show condotto da Alfonso Signorini. Per Lulù, invece, è un momento delicato dopo la rottura con Manuel Bortuzzo.

Nuovi programmi per le sorelle Selassié

Le tre ragazze sono pronte a lavorare con una certa continuità nel mondo dei piccoli schermi e starebbero, infatti, considerando varie proposte a livello professionale. Tra le numerose offerte potrebbe essere stato raggiunto già un importante accordo in base al quale durante la prossima estate, le tre principesse etiopi dovrebbero essere impegnate con le riprese di una serie televisiva Sky incentrata su di loro. Si tratterebbe di un progetto a metà fra una sit-com ed un documentario che andrebbe in onda in autunno.

Ma non solo, perché TvBlog, ha informato i propri lettori di una novità sensazionale per le sorelle Selassié. Un conduttore le ha osservate attentamente durante l’avventura nel loft di Cinecittà e le loro performance sono state considerate interessanti. Oltre a Sky, quindi, Rai per le tre ragazze. Carlo Conti in persona le vorrebbe con lui nella prossima stagione del programma ‘Tale e Quale Show’. Trasmissione che ha avuto fra i suoi partecipanti vari personaggi usciti dal Grande Fratello Vip, come, ad esempio, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Come successo nella passata edizione ai Fratelli di Guidonia, le tre ex gieffine prenderebbero parte a ‘Tale e Quale Show’ in veste di concorrente unico, proprio come accaduto, inizialmente, nel reality show targato Mediaset. Bisogna solo aspettare gli annunci ufficiali riguardo questi nuovi progetti professionali che vedrebbero protagoniste Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié.

