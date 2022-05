Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i naufraghi? I cachet dopo il prolungamento e dei nuovi naufraghi

All’Isola dei Famosi 2022 i naufraghi hanno dovuto compiere una decisione riguardante il loro destino nel reality show. Con il prolungamento di un mese sono stati chiamati a scegliere se firmare un nuovo contratto o tornare a casa. Sono stati quattro i concorrenti che hanno abbandonato l’Honduras. Il resto dei veterani che ha cominciato l’avventura nel programma targato Mediaset è rimasto. Stando agli esperti, il piatto era molto invitante.

Cachet da capogiro

I concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 che hanno scelto di lasciare il reality show non dovranno pagare alcuna penale. Il loro contratto iniziale, infatti, è stato perfettamente rispetto. Coloro che, invece, hanno deciso di firmare il rinnovo si sarebbero ritrovati una cifra molto importante sul piatto. Ad esempio, stando a quanto riportato da Anticipazioni Tv, Nicolas Vaporidis è partito con un compenso di 5mila euro a settimana, mentre ora si porterebbe il doppio. Stesso discorso per Edoardo Tavassi che da 3mila euro sarebbe passato a 6mila. Passando alle donne numeri da capogiro per Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. Le due naufraghe partite con 7mila euro a settimana avrebbero rinnovato per 14mila euro. Roger Balduino, invece, che ha cominciato l’esperienza in Honduras con 2mila euro a settimana, avrebbe visto quadruplicare il suo cachet.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, Maria Laura De Vitis dovrebbe ricevere un compenso compreso tra i 3mila ed i 5mila euro a settimana.

Chi ha abbandonato

Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez, hanno invece scelto di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. In particolare, il figlio di Carmen Di Pietro ha degli impegni di studio che non può più rimandare. Discorso diverso per Guendalina Tavassi -che lascia in Honduras il fratello Edoardo, uno dei possibili vincitori – non se la sente di stare ancora lontana dalla famiglia e dai figli.

Intanto, questa sera, venerdì 27 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Collegati in diretta con Ilary Blasi, i naufraghi in Honduras riceveranno le sorprese di alcuni parenti e amici. Sarà la volta delle nomination e della prova leader, mentre non ci sarà nessun eliminato per questa puntata.

