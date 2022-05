Maneskin, tutti pazzi per Damiano e compagnia: l’incredibile proposta di Shakira

Tutti pazzi per i Maneskin.

Il gruppo capace di conquistare Sanremo ed Eurovision nel 2021 continua ad ottenere riscontri più che positivi, dentro e fuori lo stivale.

Ma a colpire è soprattutto il successo internazionale, non esattamente comune per un prodotto musicale proveniente dal Bel Paese.

E così, stavolta, è arrivato un importante endorsement da parte della cantante di origini colombiane Shakira (Shakira).

Dopo il selfie con Miley Cyrus e dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Los Angeles (con Mick Jagger che li ha poi ringraziati in italiano) stavolta è un commento di Shakira a mostrare come i Maneskin piacciano a tutti come Bob Marley (cit).

Ma andiamo con ordine.

In occasione dell’afterparty organizzato dalla Warner Bros al Festival di Cannes 2022 – dopo la proiezione dell’anteprima di ‘Elvis’, biopic dedicato ad Elvis Presley, in cui i Maneskin appaiono tra i protagonisti della colonna sonora con la cover di ‘If I Can Dream’ – Shakira ha chiesto di poter scattare una foto con Damiano David e Thomas Raggi, rispettivamente voce chitarra del gruppo.

L’immagine è stata poi pubblicata sui social con la seguente didascalia: “Fantastico avervi incontrato all’afterparty di Elvis… Facciamo musica insieme” (con questa seconda parte in italiano, ndr).

I Maneskin hanno risposto semplicemente con dei cuoricini, ma chissà che l’invito non venga davvero recepito – pur con le evidenze differenze musicali tra la cantante pop e il gruppo rock.

Ad ogni modo, una cosa è certa: quanta strada ha fatto il gruppo dagli esordi ad X Factor!

