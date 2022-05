Isola dei Famosi, il colpo di fulmine inaspettato: c’è un futuro per i due? Tutti i retroscena

Colpo di fulmine per Mercedesz Henger con Edoardo Tavassi. La figlia di Eva Henger ha confidato di provare qualcosa nei confronti del fratello di Guendalina. “Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova”, ha affermato la concorrente dell’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger ed il colpo di fulmine per Edoardo Tavassi

Su Playa Sgamtissima Mercedesz Henger sta cercando di fare da Cupido tra Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. Durante un momento di confidenze con l’amica, Mercedesz ha ammesso come è nato, effettivamente, il colpo di fulmine verso Edoardo: “Guardando ‘L’Isola’ da casa mi chiedevo ‘chissà se potrà davvero piacermi?’ E poi in effetti è stato così. Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”.

Da parte sua, però, il fratello di Guendalina Tavassi, sembrerebbe essere restio a lasciarsi andare con la figlia di Eva Henger. “Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità”. Proseguendo Edoardo, ha dichiarato: “Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei. Come puoi mandarmi messaggi quando dovevi ancora entrare per dirmi ‘Ciao mi piaci’, se ti sei appena mollata? Poi magari mi sbaglio, però non posso scoprirlo qui”.

Sul futuro, il concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, ha le idee chiare: “Se le interesso me lo dimostrerà fuori da L’Isola dei Famosi quando torneremo a Roma. Allora vedremo se l’interesse c’era davvero”.

Naturalmente ci si chiede se Edoardo resisterà o meno alle avances di Mercedesz Henger e come si svilupperà la vicenda quando il programma targato Mediaset terminerà.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui