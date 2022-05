Simona Branchetti torna con Morning News: la data della messa in onda

La giornalista Simona Branchetti partirà con Morning News: ecco quando in onda in tv

La mattina dell’estate di Canale 5 continuerà ad essere ricca di news. Conclusa la stagione di Mattino 5, programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, tornerà Simona Branchetti con Morning News, trasmissione d’informazione targata Videonews. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice e giornalista stessa tramite il suo profilo Instagram, scrivendo: “Ci vediamo a Morning News dal 27 giugno“.

Quindi, una seconda stagione per la trasmissione d’attualità e cronaca che ha riscosso un notevole successo nel periodo estivo: da luglio a settembre 2021. Per quanto riguarda la messa in onda in tv del programma, ci sarà dal lunedì al venerdì alle ore 8:40.

Il ritorno di Simona Branchetti è dovuto soprattutto al successo raggiunto la prima edizione e dai grandi risultati in termini di ascolti ottenuti Mattino 5, che ha potenziato la sua leadership. I piani alti di Mediaset hanno quindi pensato di continuare a tenere alta l’informazione e non troncare il rapporto con il pubblico telespettatore della mattina di Canale 5.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui