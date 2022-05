Chi è Martina Oliviero, boss in incognito della Oliviero di Avellino?

Riparte Boss in Incognito, per la gioia dei tantissimi fan del programma condotto da Max Giusti. La settima edizione del reality-game – basato sul camuffamento dei capi delle importanti realtà imprenditoriali che fingono pertanto di essere disoccupati – prende il via questa sera su Rai 2, alle 21:30, con l’imprenditrice Martina Oliviero. Ma cosa sappiamo di lei?

Martina Oliviero gestisce l’azienda di famiglia assieme a sua sorella e al loro papà. La ditta è la Oliviero Dolciaria, con sede a Monteforte Irpino (Avellino), famosa per la produzione di torrone e cioccolata.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale, Martina Oliviero è entrata come manager nell’azienda di famiglia: il suo compito è quello di occuparsi dello sviluppo del marketing aziendale sul web. L’azienda, che esporta i propri prodotti in molti Paesi esteri (compresi gli USA), è talmente famosa da figurare anche in un episodio della celebre serie TV I Soprano (dove compare un dolce della ditta).

Martina Oliviero, come accennato, gestisce l’azienda di famiglia assieme alla sorella Annachiara e al padre Filippo. La Oliviero Dolciaria è stata fondata nel 1984 proprio da papà Filippo, assieme ai fratelli Gerardo e Maurizio Oliviero. Martina Oliviero ha anche un account su Instagram, ma l’imprenditrice campana ha scelto di mantenerlo privato.

