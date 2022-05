Sangiovanni, il gesto che sconvolge i fan: un regalo ad un’altra – di chi si tratta?

Gesto molto carino da parte di Sangiovanni nei confronti di una bella ragazza. Non si tratta, però, di Giulia Stabile e ciò ha condotto alla nascita di varie indiscrezioni e pettegolezzi riguardo alla loro relazione. La vita del cantante del talent ‘Amici’ sta divenendo molto misteriosa. Non ha attraversato un periodo semplice ed ha dovuto affrontare la depressione. Si è persino rasato i capelli a zero ma non se ne conoscono le motivazioni. Il cantante prova in tutti i modi a proteggere la sua privacy.

Il successo ad Amici

Sangiovanni è stato uno degli autentici protagonisti di ‘Amici 20’, tanto da arrivare in finale nel programma condotto da Maria De Filippi. Entrò a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Trionfò nella categoria cantanti e giunse secondo nella classifica generale. Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli ‘Lady’ , ‘Tutta la notte’ e ‘Hype’. A trionfare fu proprio Giulia Stabile, prima ballerina donna in assoluto a vincere il talent ed è entrata ufficialmente a far parte del cast di ballerini professionisti della trasmissione che l’ha resa famosa. Lui ha creato la canzone simbolo dell’estate 2021, ‘Malibu’, che ha ottenuto sette dischi di platino. Giulia e Sangiovanni non sono molto social. Nonostante le difficoltà, i due sono molto uniti e per tale ragione, il regalo che il cantante ha fatto ad un’altra giovane ha scatenato indiscrezioni.

Il regalo di Sangiovanni

Sofia Cerio, questo il nome della ragazza a cui Sangiovanni ha destinato un regalo. Sofia è un volto del reality show ‘Il collegio’ in onda sulla Rai. Sofia è una ragazza che ama studiare ed eccellere, per lei conseguire ottimi risultati non è un’impresa. Fin dal suo ingresso nel convitto è stata entusiasta per questa opportunità di studio, la giovane infatti più volte ha sottolineato che le piace molto studiare e che per lei non è difficile portare a casa ottimi risultati. La 17enne originaria di Pesaro ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, una stories con dei nuovi occhiali da sole, utilizzando come didascalia: “Ho ufficialmente trovato gli occhiali per la summer 2022”, per poi taggare proprio il cantante: “Grazie ancora Sangiovanni”. Lui ha ripostato l’immagine nelle sue stories Instagram. Da quel momento sono sorte tante domande fra i fan che hanno storto il naso. Amicizia? O c’è qualcos’altro fra i due? Che pensa Giulia?

