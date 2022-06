La mia banda suona il pop 2 si farà? Come finisce il primo capitolo?

Questa sera, in prima serata e in prima TV, va in onda su Canale 5 il film La mia banda suona il pop, diretto da Fausto Brizzi. La pellicola, uscita nel 2020, vede nel cast Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko, Diego Abatantuono e Anna Ammirati.

I protagonisti sono proprio i primi quattro, ex componenti del gruppo musicale Popcorn, che hanno raggiunto un certo successo negli anni ’80 e sono poi caduti in disgrazia. Ognuno di loro ha cercato di reinventarsi con nuovi impieghi. Ad un certo punto vengono contattati per una proposta molto allettante, vale a dire una reunion del gruppo in occasione dei 50 anni del magnate russo Ivanov. Dato che il compenso è di 50.000 euro a testa i protagonisti decidono di accettare, ma ben presto scopriranno che la loro esibizione è solo un diversivo per una rapina ai danni proprio di Ivanov.

Il film finisce con i quattro che riescono a beffare la responsabile della sicurezza di Ivanov, Olga, e a mettere a segno il colpo prima di lei. Ma mentre si trovano sulla spiaggia a godersi il malloppo ecco spuntare proprio Olga, decisa a riprendersi la refurtiva.

Al momento non è in programma un sequel del film, che ha riscosso un certo gradimento nel pubblico.

