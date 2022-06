Chi è Gianmarco Fiory, il fidanzato della bonas Sara Croce?

Ecco chi è il fidanzato della bonas di Avanti un Altro Sara Croce? Età, professione e curiosità

Gianmarco Fiory è l’attuale fidanzato di Sara Croce, bonas di Avanti un altro. Nato nel 1990 e originario di Capri, è un portiere che milita nel Bari dopo aver giocato nel Gozzano, squadra di serie C e grande esperienza in serie D.

Di lui non si sa molto poiché non è molto avvezzo al mondo dello spettacolo. La scorsa estate è stato immortalato spesso in compagnia della soubrette Sara Croce durante una vacanza in quel di Capri. I due hanno festeggiato già due anni di fidanzamento. Dopo aver concluso una relazione con il petroliere Hormoz Vasfi, Sara ha trovato finalmente il sorriso accanto a Fiory. La storia con Vasfi infatti non è finita nel migliore dei modi, in quanto l’uomo ha chiesto alla soubrette indietro tutti i regali costosi e ifra record di 1 milione di euro.

Le ultime dichiarazioni di Sara Croce sul suo fidanzato Gianmarco sono state al Maurizio Costanzo show. “Si chiama Gianmarco ed è caprese” ha dichirato la soubrette. “Ma è geloso?” ha chiesto l’ospite Giuseppe Cruciani. “No, non è geloso” ha replicato Croce. “Ha i soldi” hanno ironizzato Pio e Amedeo. “Ha un bed & breakfast” questa è stata la risposta della bonas di Avanti un altro.

