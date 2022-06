L’Eredità 5 giugno 2022, Federico all’ultima ghigliottina stagionale non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 5 giugno 2022 – è giunto al gioco finale de L’Eredità Federico, che è così l’ultimo campione stagionale (lo rivedremo con ogni probabilità a settembre)

Il campione s’è ritrovato quest’oggi a concorrere per un bottino di 27.500 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Attenzione

Entrare

Sì

No

Arrivederci

Nella puntata della stagione, il campione ha scelto come parola Soglia, tratto in inganno soprattutto da Attenzione.

Scriviamo tratto in inganno giacchéla parola scelta dagli autori era un’altra: Grazie.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna) che hanno optato a tutti gli effetti per una parola tributo dedicata ai telespettatori che hanno seguito con passione il quiz:

Grazie dell’Attenzione – come quella prestata dai telespettatori dell’Eredità.

Entrare nelle Grazie “cerchiamo da anni di entrare nelle vostre grazie e grazie perché ci fate andare”.

Sì Grazie – la risposta data dai telespettatori quando è il momento di vedere l’Eredità.

No Grazie – è la risposta che dà qualcuno (malgrado tutto e malgrado gli ascolti importanti del programma).

“Arrivederci e Grazie”, per congedarsi dai telespettatori.

“Arrivederci e Grazie, vi vogliamo bene”: dicono all’unisono Insinna con i suoi prof.

Alla prossima stagione.

