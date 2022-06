Chi è e quanto guadagna Saverio Riccelli, fenomeno calabrese di TikTok?

Periodicamente su TikTok sale alla ribalta qualche nuovo personaggio che riesce a catalizzare le attenzioni di tantissimi follower. In questo ultimo periodo uno dei volti più famosi dell’ormai dilagante social è senz’altro il pastore calabrese Saverio Riccelli, che si è servito dell’aiuto delle due capre Manuele e Teresa – che lui tratta come veri amici – per spopolare sulla piattaforma.

Saverio, come detto, è calabrese, vive in provincia di Catanzaro e svolge la professione di pastore in un’azienda dove si occupa delle sue amate capre. I video con Manué, una delle due capre a cui è legatissimo, l’hanno fatto diventare una vera e propria star di TikTok a soli 28 anni.

Nel giro di poco i filmati di Saverio Riccelli sono diventati famosissimi, tanto che il popolo di TikTok ha ormai appreso il tormentone in dialetto “E cumu iamu?…”. Un successo incredibile, che consente al giovane pastore di essere seguito da centinaia di migliaia di persone sui social. Ma quanto guadagna Saverio Riccelli grazie a questi video?

Come ha rivelato lui stesso in un servizio del programma Le Iene, il guadagno mensile per il TikToker si aggira intorno ai 2.000 euro, per un totale di poco meno di 25.000 euro all’anno. Il pastore è ormai un fenomeno anche su YouTube, dove ha pubblicato il suo brano E cumu iamu insieme ad Alex Antùan.

